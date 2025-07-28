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Konya 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 39°C civarında olması bekleniyor.

Konya 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Konya'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 39°C civarında olması bekleniyor. Salı günü de benzer sıcaklıklar devam edecek. Çarşamba günü sıcaklıklar biraz düşerek 38°C seviyelerine gerileyebilir. Perşembe günü ise sıcaklıkların 36°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşır. Bu durum, baş dönmesi, halsizlik ve bazen de bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak, bol su içmek ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Bu dönemde ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak yangın riskini azaltacaktır. Tarım alanlarında ise sulama sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi ve su tasarrufu yöntemlerinin uygulanması gereklidir. Bu, ürün verimliliğini artırır ve su kaynaklarını korumaya yardımcı olur.

Bu sıcak günlerde hayvanların susuz kalmaması için su kaplarını düzenli olarak kontrol etmek ve temiz tutmak önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kendi sağlığımızı ve çevremizi korumamıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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