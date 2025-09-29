HABER

Konya 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 29 Eylül Pazartesi hava durumu az bulutlu olacak. İşte detaylar...

Bugün, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü, Konya'da hava koşulları elverişli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında. Hava az bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C’ye düşecek. Akşamda hava parçalı bulutlu durumda. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 11 km olacak. Nem oranı %59 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. 30 Eylül Salı günü güne gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 9°C olarak tahmin ediliyor. 1 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 21°C olacak. Gece sıcaklığı ise 10°C olarak öngörülüyor. 2 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. 3 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 10°C şeklinde. 4 Ekim Cumartesi günü gündüz 26°C, gece 9°C bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü gündüz 26°C olacak. Gece sıcaklığı da 9°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi faydalı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük kalabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Gerektiğinde bir ceket de bulundurmak önem taşıyacak. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

