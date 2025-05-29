Konya 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu yağmurlu. 30 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığının 21°C, gece sıcaklığının 10°C olacağı, yağmurlu hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. 31 Mayıs Cumartesi günü de benzer sıcaklık değerleriyle yağmurlu hava koşullarının süreceği bekleniyor.

1 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığının 21°C, gece sıcaklığının 10°C olması tahmin ediliyor. Bu gün parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak.

Bu dönemde Konya'da yağışlı hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar ve tarım faaliyetleriyle ilgilenenlerin hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bunun için araç kullanırken dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.