Konya 29 Nisan Salı hava durumu! Konya'da bugün hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 5°C ile başlıyor. Gün boyunca hava bulutlu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 9°C civarında seyredecek. Bu dönemde, Konya'da ortalama sıcaklık 11°C olarak kaydedilmektedir. En düşük sıcaklık 4.3°C, en yüksek sıcaklık ise 17.3°C'dir.

30 Nisan Çarşamba günü hava yer yer güneşli olacak. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 18°C'ye kadar yükselecek ve 9°C'ye kadar düşecek. 1 Mayıs Perşembe günü yağmur bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 6°C arasında değişecek. 2 Mayıs Cuma günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış olasılığı bulunuyor. Sıcaklıklar 16°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde, Konya'da ortalama nem oranı %52'dir. Yağmurlu gün sayısı 6, güneşli saat sayısı ise 10'dur.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağmurlu günlerde uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağmurluk kullanmak da önemlidir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının değişebileceğini göz önünde bulundurarak seyahat planlarınızı buna göre düzenlemelisiniz. Sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış olasılığı yüksek günlerde, açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak en doğru yaklaşım olacaktır. Güvenli kapalı alanlarda kalmak da önerilir.