Konya 30 Ekim Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 0°C civarında gerçekleşecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 18°C'ye yükselecek. Genel olarak serin ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C civarında kalacak. Geceleyin ise 0°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %53 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 13 km hızla esecek.

31 Ekim Cuma günü hava sıcaklığının gündüz 21°C, gece ise 4°C civarında olması bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 3°C olacak. 2 Kasım Pazar günü ise gündüz 20°C, gece 3°C tahmin ediliyor. Bu dönem genel olarak güneşli ve serin geçecek.

Gündüzleri hava sıcaklıkları 20°C civarına ulaşacak. Geceleri ise 0°C civarına düşebilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler uygun olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabileceği için görüş mesafesi azalabilir. Bu durum, trafikte seyahat edenlerin dikkatli olması gerektiğini gösterir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Trafik güvenliği de dikkate alınmalıdır. Bu, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmek için gereklidir.