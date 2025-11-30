HABER

Konya 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 2°C arasında değişirken, nem oranı %65 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 1, 2 ve 3 Aralık tarihleri de benzer hava şartlarına sahne olacak. Soğuk havalarda uygun giyinmek ve dikkatli olmak önem taşıyor.

Konya 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 2°C arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:47, gün batımı saati 17:25 olarak hesaplanmıştır.

İlerleyen günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 1 Aralık Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile -1°C arasında seyredecek. 2 Aralık Salı günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile -2°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba günü de benzer koşullar devam edecek. Hava bulutlu ve güneşli durumda olacak. Sıcaklıklar 12°C ile -1°C arasında olacak.

Bu dönemde hava soğuk ve hafif yağmurlu. Konya'da yaşayanların ve ziyaretçilerin bazı önlemler alması önemlidir. Soğuk havaya karşı uygun giyinmek vücut ısısını korur. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen giysiler de oldukça faydalıdır. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Hız limitlerine uyulmalıdır. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Düşme riskini azaltmak için uygun ayakkabılar giyilmelidir. Hava koşullarına uygun planlar yaparak açık hava etkinliklerini yağmurlu günlere denk getirmemek önemlidir.

hava durumu Konya
