Konya 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilecektir. Düşük nem oranı, hava sıcaklığını daha bunaltıcı hale getirebilir.

Perşembe günü hava sıcaklığının 36°C civarında olması tahmin edilmektedir. Cuma günü sıcaklıkların 35°C'ye düşmesi beklenmektedir. Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu yağışlar, hava sıcaklıklarını bir miktar düşürebilir ve nem oranını artırabilir.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler giymelisiniz. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanabilirsiniz. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında gölgede kalmaya çalışın.

Cumartesi günü beklenen yağışlar, hava sıcaklıklarını bir miktar düşürebilir ve nem oranını artırabilir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak, dışarıda vakit geçirecekler için önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve uygun yağmurluklar kullanmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu dönemlerde evde kalmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek, sağlık açısından faydalı olacaktır.