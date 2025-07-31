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Konya 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Konya 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü, Konya'da hava sıcaklıklarının yüksek olacağı ve hafif yağmur beklendiği öngörülmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığı 37°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 24°C civarında seyredebilir. Rüzgar batı-güneybatı yönünden, saatte yaklaşık 7.62 km hızla esecek. Nem oranının %29 civarında olması tahmin edilmektedir.

Cuma günü, 1 Ağustos 2025, hava koşullarının hafif yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 36°C ile 22°C arasında değişecek. Cumartesi günü, 2 Ağustos 2025, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların 33°C ile 19°C arasında olması öngörülmektedir. Pazar günü, 3 Ağustos 2025, hava koşulları güneşli ve parçalı bulutlu olabilir. Sıcaklıklar 33°C ile 20°C arasında değişecektir.

Konya'nın Temmuz ayı boyunca genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması ve yağışların az olması beklenmektedir. Temmuz ayında ortalama en yüksek sıcaklık 30.8°C, en düşük sıcaklık ise 16.9°C olarak kaydedilmiştir.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetler seçmek, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olabilir.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve zaman zaman yağışlı hava koşulları beklenmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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