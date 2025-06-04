Konya 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25°C civarında, gece ise 12°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 5 Haziran Perşembe günü, hava sıcaklığının 27°C'ye, 6 Haziran Cuma günü ise 29°C'ye yükselmesi öngörülüyor. Bu artışlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir durum.

Bu sıcak hava koşullarında, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek de gereklidir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanmak, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Kişisel sağlığı korumak için gerekli önlemleri almak önem taşır.