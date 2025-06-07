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Konya 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 7 Haziran Cumartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Konya 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Konya'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları ise 17°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 8 Haziran Pazar günü sıcaklık 16°C ile 31°C arasında olacak. 9 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 19°C ile 32°C arasında değişecek. 10 Haziran Salı günü ise sıcaklık 18°C ile 32°C arasında bulunacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar, sıcak havalara karşı dikkatli olmalıdır. Sıcaklıkların artmasıyla orman yangınları riski de yükselebilir. Doğaya sigara izmariti, cam şişe ve yangına neden olabilecek maddelerin atılmaması gerekmektedir.

Sıcak havalarda bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin en etkili olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturulmalı, klima veya vantilatör kullanılmalıdır.

Tarım faaliyetleriyle uğraşanlar için bu dönemde yağışsız ve sıcak hava koşulları tarla işlerini planlamak için uygun olabilir. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hava tahminleri düzenli olarak takip edilmelidir.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması, orman yangınları riski nedeniyle tedbirli davranmaları önemlidir. Kişisel sağlıklarına özen göstermek de gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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