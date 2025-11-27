Konya'da 15 yaşındaki çocuk kayboldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki B.İ. için arama çalışmaları başlatıldı. Dün saat 16.00’de başlatılan arama çalışmalarına ailesi, mahalle sakinleri, jandarma ve AFAD ekipleri de katılıyor. Yürütülen arama çalışmasında, Asar mevkisindeki dağlık alanda bir bağ evinin önünde motosikleti bulunan kayıp B.İ.’yi arama çalışmalarında kokuya duyarlı jandarma köpekleri de kullanılırken, sabah saatlerine kadar yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır