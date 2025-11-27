HABER

Konya'da 15 yaşındaki çocuk kayboldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuktan yaklaşık 20 saattir haber alınamıyor.

Konya'da 15 yaşındaki çocuk kayboldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki B.İ. için arama çalışmaları başlatıldı. Dün saat 16.00’de başlatılan arama çalışmalarına ailesi, mahalle sakinleri, jandarma ve AFAD ekipleri de katılıyor. Yürütülen arama çalışmasında, Asar mevkisindeki dağlık alanda bir bağ evinin önünde motosikleti bulunan kayıp B.İ.’yi arama çalışmalarında kokuya duyarlı jandarma köpekleri de kullanılırken, sabah saatlerine kadar yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Konya
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

