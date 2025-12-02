DEM Parti'nin tepki gösterdiği Özgür Özel'den yanıt geldi: "Alınmışlar"

CHP bir kurultayı daha geride bıraktı. Özgür Özel tek aday olduğu kurultayda genel başkanlığını tazeledi. Önümüzdeki süreç için iddialı konuşan Özel, 2 milyon CHP üyesinin kapı kapı dolaşacağını belirterek "Sadece Türkiye’nin değil, dünya siyaset tarihinin en kalabalık kampanyasını yapacağız" dedi.

CHP'NİN 3 MADDELİK YOL HARİTASI

Gazeteci Deniz Zeyrek, kurultayın ardından Özel'le sohbetini Nefes'teki köşesine taşıdı. "Bundan sonra ne olacak?" diye soran Zeyrek'e Özel, 3 maddede yanıt verdi:

“1- Mücadelemiz devam edecek.

2- İktidar yürüyüşümüz devam edecek.

3- Halkımıza bu ülkeyi yönetme kapasitemizi göstereceğiz.”

"ÜÇ AY İÇİNDE HÜKÜMET PROGRAMIMIZI HAZIRLAYACAĞIZ"

Ekonomide, hukuk alanında ve dış politika/güvenlik gibi alanlarda güçlü bir ekip oluşturduklarını söyleyen Özel, “Tecrübeli, yetkin ve derdimizi iyi anlatabilecek arkadaşlarla bugünden itibaren yola çıkıyoruz” deyip şöyle konuştu:

“Partimize yönelik baskılarla mücadeleye devam edeceğiz. Ancak aynı zamanda da iktidara yürüyoruz ve bunu halkımıza göstereceğiz. Halka ‘sorunlarınızı biz çözeceğiz’ diyeceğiz. Parti programımızda genel ve somut yaklaşımlar var. Bunları duyurduk. Ancak aynı zamanda halkımız somut vaatler bekliyor. Biz de üç ay içinde hükümet programımızı hazırlayacağız. Bu zaman diliminde sekiz ayrı başlıkta somut vaatlerimizi duyuracağız.”

"2 MİLYON ÜYEMİZ KAPI KAPI DOLAŞIP ANLATACAK"

Özgür Özel, parti ve hükümet programlarıyla vaatlerini halka nasıl anlatacaklarına ilişkin şöyle konuştu: “2 milyon üyemize, bunların anlatılması için görev tarif edeceğiz. Malumunuz medya kıskaç altında. Medya ile sesimizi bir yere kadar duyurabiliyoruz. Bu nedenle biz artık kapı kapı dolaşarak anlatacağız. 2 milyon üyemiz kapı kapı dolaşacak, anlatacak. Ayrıca 185 bin sandık görevlisini belirledik. Onların işlerinin yüzde 10’u seçim günü yapacakları olacak. Aynı zamanda kendi sandık bölgelerindeki herkesi ziyaret edecekler. Kendileri ziyaret etmekle kalmayacak, bölgelerinde partimizle halkı buluşturacak organizasyonlar yapacaklar. İddia ediyorum. Sadece Türkiye’nin değil, dünya siyaset tarihinin en kalabalık kampanyasını yapacağız. Vaatlerimizi, yapacaklarımızı duymayan almayacak.”

"DEM PARTİ ÜSTÜNE ALINMIŞ"

Özel, kurultayda kullandığı “celladınıza aşık olmayın” ifadelerine DEM Parti’den gelen tepkiler hakkında şöyle konuştu: “Ben DEM Parti’yi doğrudan hedef almadım. Hangi siyasi parti olursa olsun diye başladım cümleme zaten. AKP’nin MHP’nin Kürt seçmenlere neler yaptığını anımsattım sadece. Alınganlık göstermişler. Canları sağ olsun. Tülay Hanım’ın da dediği gibi muhalefet partisinin muhalefet partisiyle bu tür tartışmalar yaşamasını doğru bulmam. O nedenle bu tartışmayı sürdürecek değilim.”

"KILIÇDAROĞLU'NDAN TEBRİK GELMEDİ"

Özel’e önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tebrik için arayıp aramadığını sordum. “Ben kendisini Kurultay’dan bir gün önce de arayıp davet ettim. Gelmedi, şu ana kadar aramadı” dedi.

'GÜRSEL TEKİN' ÇIKIŞI: "CANIMIZLA UĞRAŞIYORUZ, BUNLARLA UĞRAŞACAK DEĞİLİZ"

Özel, İstanbul’da mahkeme kararıyla “Çağrı heyeti” olarak görevine devam eden Gürsel Tekin konusunda da “Gerçek partiliyse kurultaydan çıkan mesajı doğru okumalı” dedi. Tekin’in parti üyesi olmadığı halde birilerini partiden ihraç etmeye çalıştığını söyleyen Özel, “Biz canımızla uğraşıyoruz. Mücadele veriyoruz. Bunlarla uğraşacak değiliz” ifadesini kullandı.

"PARTİ TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMI"

Özel’e Tekin’in “Geçmişte ortalama 400 kişi Parti Meclisi üyeliği için başvuruyordu, şimdi 145” açıklaması hakkında “Sanırım Genel Başkan’ın 1333 oy aldığını gören arkadaşlar, ‘bu koşullarda, bu genel başkanın anahtar listesini delemeyiz’ endişesiyle başvurmadılar” dedi.

Rakamların yüksekliğini değerlendiren Özel şöyle konuştu: “1333 oyla genel başkan seçildim. Bu parti tarihinin en yüksek rakamı. Anahtar listemizde de tek çizik olmadı. Bu durum bana ve yeni seçilen parti yönetimine büyük bir sorumluluk yükledi. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz.”

DEM PARTİ ÖZEL'İN HANGİ SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ?

Özgür Özel kurultay konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz mevzi olarak partimizi değil, bir cephe olarak demokratik siyaseti savunuyoruz. Herkesi, canı istediğinde 'şu parti kapatılsın', kapatmıyorsa 'Anayasa Mahkemesi de kapatılsın' diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm sendromuna kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğunuz celladınıza aşık olmamaya davet ediyorum."

DEM PARTİ: "AKIL TUTULMASI"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özel'in konuşmasının ardından şöyle bir açıklama yapmıştı: "Yargı sopası, baskılar, adaletsizlik 'celladına âşık olmak' ya da 'Stockholm sendromu' metaforuyla anlatılamaz. Ancak siyasetle anlatılır, siyaset üretmekle açıklanır, dayanışmayla ve ortak mücadeleyle bunlar aşılır. Bu metaforun bizler için kullanılmış olması, en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır... Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan, bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist, yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. Celladı da çok çok iyi tanırız. Evladı yakılan köylerimizden, zorla boşaltılan köylerimizden tanırız. Celladı Alevi katliamlarından, faili meçhullerden, işkencelerden, zindanlardan tanırız."