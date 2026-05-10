Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Ankara-Konya Kara yolu Zincirlikuyu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. idaresindeki otomobil ile H.E.A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



