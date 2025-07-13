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Konya'da 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 8 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Konya'da 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Bodur Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. isimli 8 yaşındaki kız çocuğu, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen bir şekilde sokak üstüne düşerek yaralandı.

Konya da 3 üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı 1

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya da 3 üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı 2

Çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

12 Temmuz 2025
12 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Konya çocuk
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