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  4. Konya’da 5 katlı binanın çatısında yangın! Diğer çatılara sıçramadan kontrol altına alındı

Konya’da 5 katlı binanın çatısında yangın! Diğer çatılara sıçramadan kontrol altına alındı

19.03.2025 17:55
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Konya’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki diğer çatılara sıçramadan söndürüldü.

Konya’da 5 katlı binanın çatısında yangın! Diğer çatılara sıçramadan kontrol altına alındı

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince, bitişiğindeki diğer çatılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Konya
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