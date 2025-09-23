Konya'da 65 yaşındaki hastanın tıkalı iki şah damarı başarılı operasyonla açıldı

Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sol şah damarına stent takılan Ali Mecit (65), zamanla stentin tıkanması sonucu ciddi bilinç bozuklukları ve düşme atakları yaşamaya başladı.

Uzun süredir kapalı olan damar, başarıyla açıldı, hastanın beynine yeniden yeterince kan akımı sağlandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, bu tür vakaların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İki şah damarı da tıkalı hasta şikayetinden kurtuldu

Seçilmiş olgularda aktif tedavinin yaşam kalitesini ciddi oranda artırabileceğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Hastamız, iki şah damarı da tıkalı ve yıllar içinde ciddi şikayetleri gelişen bir kişiydi. Genelde bu tür olgularda kronik damar tıkanıklıklarına cerrahi ya da girişimsel müdahale önerilmez. Ancak bu vakada tekrar eden geçici ataklar ve fonksiyonel kötüleşme nedeniyle yeniden değerlendirme yapıldı. Yapılan detaylı beyin anjiyosunda daha önce stentlenen sol şah damarının tıkalı olduğu ve beyne yeterince kan gitmediği belirlendi. Bu kritik durumda uygun tekniklerle stent bölgesi yeniden açıldı. Bu tür başarılı müdahaleler nadirdir ve ciddi deneyim gerektirir."

Özdemir, genellikle akut inme hastalarında aniden tıkanan damarın ilk dakikalar içinde açılabildiğini belirterek, "Kronik olarak tıkanmış damarların tekrar açılması hem teknik olarak zor, hem de çoğu zaman önerilmez. Bu tür durumlarda damar yatağı bozulur ve müdahale riskli hale gelir. Genellikle bu tür damarlar açılmaz, çünkü hem risklidir hem de başarı şansı düşüktür. Teknik yeterlilik ve klinik gereklilik birleşti ve başarılı bir şekilde damar yeniden açıldı. Bu tür vakalar, dünyada da oldukça nadirdir." ifadesini kullandı.

Hastanın oğlu Ahmet Mecit ise babasının el ve ayağında titreme olduğuna değinerek, "Ayakta durmakta zorlanıyordu, ameliyattan sonra yürümeye başladı. Riskli bir operasyonu başarıyla gerçekleştiren Gökhan hocam ve ekibine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

