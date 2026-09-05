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Konya'da ağaçlık alanda yangın!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Konya'da ağaçlık alanda yangın!

Alaylar 2 Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını daha fazla yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkili olan yangında, bazı çiftçilerin meyve ağaçları zarar gördü.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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