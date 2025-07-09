Konya'da apartmanda bakılan hamile kediye eziyet: Kaldırıp yere fırlattı!

Konya'da iddialara göre apartman sakinlerinden A.Ş., apartmanda bakılan hamile kediyi önce kameraya gösterdi, ardından hızla yere fırlattı. Olay anı apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

APARTMAN SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ!

Yeni Konya'da yer alan habere göre; olaya tanıklık eden diğer apartman sakinleri, kedinin uzun süredir apartmanda bakıldığını ve hamile olduğunu ifade etti. Bu davranış karşısında büyük üzüntü duyduklarını belirten komşular, olaya tepki göstererek sosyal medyada paylaşımda bulundular.

HAMİLE KEDİ VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralanan kedi, çevredeki hayvanseverlerin desteğiyle veterinere götürüldü. Tedavisine başlanan kedinin sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Apartman sakinleri ise A.Ş.'yi resmi kurumlara şikâyet edeceklerini açıkladı. Hayvanseverler, yetkililere bu tür olayların cezasız kalmaması için çağrı yaptı.