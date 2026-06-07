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Konya'da balkondan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde balkondan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen E.Z.M., burada yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Konya'da balkondan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, Kızılcalar Mahallesi 153402. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.Z.M. annesi ve ağabeyi içeride oturduğu sırada yeni aldıkları bisiklete bakmak için balkona çıktı.

Konya da balkondan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 1

DENGESİNİ KAYBEDEN ÇOCUK ZEMİNE ÇAKILDI

Dengesini kaybeden çocuk, 6. kattan zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya da balkondan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 2

AĞIR YARALANDI

Durumu ağır olduğu öğrenilen E.Z.M., burada yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Öte yandan doktor olduğu öğrenilen babasının da ambulansta kızıyla Konya'ya gittiği belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya çocuk
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