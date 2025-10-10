HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya'da bir kişi otomobilinin kenarında ölü bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, otomobilinin kenarında ölü bulundu. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tolga Can B.‘nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya'da bir kişi otomobilinin kenarında ölü bulundu

Olay, Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede emlakçılık ve araç alım satımı ile uğraşan Tolga Can B., otomobili ile balkon tepe mevkiine gitti ve burada araçta bulunan av tüfeği ile göğsüne ateş etti.

Konya da bir kişi otomobilinin kenarında ölü bulundu 1

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tolga Can B.‘nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tolga Can B.‘nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya da bir kişi otomobilinin kenarında ölü bulundu 2

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da yanan ahırdaki 30 küçükbaş hayvan telef olduÇorum’da yanan ahırdaki 30 küçükbaş hayvan telef oldu
ABD Başkanı Trump'tan o ülkeye tepki: "NATO'dan atılmalı"ABD Başkanı Trump'tan o ülkeye tepki: "NATO'dan atılmalı"

Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.