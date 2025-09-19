Konya'da bulunduğu aracın önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit T. havaalanına gitmek üzere kendisini bırakacak araçla şehir merkezinden yola çıktı. Havaalanına yaklaşan Seyit T.'nin içinde bulunduğu 42 BDV 224 plakalı SUV tipi aracın önü kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kesildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheliler, Seyit T.'ye tabancalarla ateş ederek geldikleri araçla kaçtı. Seyit T.'nin yanında bulunan araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Seyit T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Seyit T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır