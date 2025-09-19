HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya'da bulunduğu aracın önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Konya'da kendisini havaalanına bırakacak aracın önünü kesen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da bulunduğu aracın önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit T. havaalanına gitmek üzere kendisini bırakacak araçla şehir merkezinden yola çıktı. Havaalanına yaklaşan Seyit T.'nin içinde bulunduğu 42 BDV 224 plakalı SUV tipi aracın önü kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kesildi.

Konya da bulunduğu aracın önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı 1

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheliler, Seyit T.'ye tabancalarla ateş ederek geldikleri araçla kaçtı. Seyit T.'nin yanında bulunan araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Seyit T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya da bulunduğu aracın önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı 2

DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Seyit T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sır olay! Apartmanın 5’inci katından düşen 2 kişi öldüSır olay! Apartmanın 5’inci katından düşen 2 kişi öldü
Arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölüArazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü

Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.