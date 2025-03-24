Konya'da daha önce doldurulan obruk yeniden çöktü

Yaklaşık 8 metre derinliğinde ve 20 metre çapında olduğu belirlenen obruk, 15 gün önce ekim yapan işçiler tarafından fark edildi.

Tarla sahibi Ahmet Boztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce aynı noktada meydana gelen çöküntünün 13 kamyon toprakla doldurulduğunu söyledi.

Aynı yerde oluşan obruğun bir önceki yılda oluşandan daha büyük olduğunu vurgulayan Boztaş, "Obruğu yeniden doldurmak için girişimde bulunacağız. Çökmezse eğer bu obruğu da dolduracağız ancak çökmeye devam ederse dolduramayız." diye konuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır