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Konya'da dehşet dolu anlar! Kız arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı

Karaman’da bir genç, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası dehşet saçtı. Gece saatlerinde kız arkadaşının evinin önüne giden Ali T., çıkan kavganın ardından babası ve ağabeyine pompalı tüfekle ateş açtı. Baba-oğul ağır yaralanırken, saldırgan ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'da dehşet dolu anlar! Kız arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı

Karaman'da tartıştığı kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vuran Ali T. ile yanındaki Necati A. kaçtı. Yaralı baba-oğul hastaneye kaldırıldı.

KIZ ARKADAŞININ BABASI VE AĞABEYİNE POMPALI DEHŞETİ

Olay, saat 00.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1541 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ali T., yanındaki arkadaşı Necati A. ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne gitti. Ali T., burada kız arkadaşının babası Hüseyin Göktaş (54) ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş (32) ile tartışmaya başladı.

1’İ AĞIR 2 YARALI

Çıkan tartışmanın ardından Ali T., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfek ile kız arkadaşının babasına ve ağabeyine ateş açıp kaçtı.

Hüseyin Göktaş ve Mehmet Ali Göktaş kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Göktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavga tüfek
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