Konya'da dehşet gecesi: Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir sitede yaşanan olayda henüz isimleri öğrenilemeyen bir kişi, evde bulunan kız kardeşi ile tartıştı.

KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında şahıs yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

ANNESİNİ AĞIR YARALADI: DURUMU CİDDİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin olayda hayatını kaybettiğini belirlerken ağrı yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürüdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...