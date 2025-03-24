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  4. Konya'da dehşet verici olay! Dini nikahlı eşini 47 yerinden bıçaklamıştı: Aldatıldığını öne sürdü, mahkeme kararını değiştirdi

Konya'da dehşet verici olay! Dini nikahlı eşini 47 yerinden bıçaklamıştı: Aldatıldığını öne sürdü, mahkeme kararını değiştirdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.03.2025 12:19
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Konya'da dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25) kendisini aldattığı iddiasıyla 47 bıçak darbesiyle öldüren Neşet Güneş'e (26) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce bozuldu. Ceza dairesi, çiftin birbirine karşı sadakat yükümlülüklerinin bulunduğu, bu nedenle Güneş hakkında asgari oranda 'haksız tahrik' indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

Konya'da dehşet verici olay! Dini nikahlı eşini 47 yerinden bıçaklamıştı: Aldatıldığını öne sürdü, mahkeme kararını değiştirdi

Olay, 14 Eylül 2023'te saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefonda başka biriyle konuştuğu gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayan Neşet Güneş, kaçtı.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Gürültü üzerine komşuları polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Damla Dakım’ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Damla Dakım'ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi. Dakım'ın cenazesi, otopsi sonrası aynı mahallede Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Neşet Güneş'in savcılıkta ve yargılama aşamalarında verdiği ifadelerde, Damla Dakım'ın kendisini aldattığını öne sürerek, cinayeti işlediğini söyledi.

Neşet Güneş hakkında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 09 Eylül 2024'te son kez hakim karşısına çıkan Güneş, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada indirim uygulamadı.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Kararın ardından Neşet Güneş’in avukatları, karara itiraz etti. Dosya incelenmek üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen ceza dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını onamadı. 1. Ceza Dairesi, çiftin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüklerinin bulunduğu, bu nedenle Neşet Güneş hakkında asgari oranda 'haksız tahrik' indirimi uygulanması gerektiğini belirterek, verilen cezayı bozup, dosyayı yerel mahkemeye yeniden gönderdi.

(DHA)

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