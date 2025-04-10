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Konya'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde seyreden F.Ü.'nün (20) kullandığı 70 BE 408 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan O.K. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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