Konya'da enişte dehşeti: Av tüfeğiyle kayınbiraderini öldürdü!

Konya'da Alaaddin Y., kavga ettiği kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kendisi de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan Alaaddin Y. tedaviye alındı.

Dehşet olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. Alaaddin Y., eşinin ev terk etmesi üzerine yanına 2 akrabasını da alarak kayınpederi Ceyhun Bakır’ın evine gitti.



(Eniştesi tarafından öldürülen Ceyhun Bakır)

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ceyhun Bakır, tabancayla Alaaddin Y.’yi yaraladı. Alaaddin Y. de yanında getirdiği av tüfeğiyle Ceyhun Bakır'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bakır, Konya Şehir Hastanesine, Alaaddin Y. ise Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Ceyhun Bakır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alaaddin Y.’nin durumunun iyi olduğu tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da kendisini tabancayla yaralayan kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı tüfekle vurup öldüren Alaaddin Yılmaz (22), tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. Polis, olaya karışan Yılmaz'ın amcası Erdal Yılmaz (41), kardeşi A.R.Y. (17) ve E.B.'yi (16) de gözaltına aldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alaaddin Yılmaz ve Erdal Yılmaz tutuklandı, A.R.Y. ve E.B. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

(DHA)