HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya'da enişte dehşeti: Av tüfeğiyle kayınbiraderini öldürdü!

Konya'da enişte dehşeti yaşandı. İddiaya göre enişte Alaaddin Y. eşine kuma getirme isteği üzerine kayınbiraderi Ceyhun Bakır ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alaaddin Y. yanında getirdiği tüfek ile Ceyhun Bakır'a ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Ceyhun Bakır hayatını kaybederken yaralanan Alaaddin Y. ise tedavi altına alındı.

Konya'da enişte dehşeti: Av tüfeğiyle kayınbiraderini öldürdü!

Konya'da Alaaddin Y., kavga ettiği kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kendisi de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan Alaaddin Y. tedaviye alındı.

Dehşet olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. Alaaddin Y., eşinin ev terk etmesi üzerine yanına 2 akrabasını da alarak kayınpederi Ceyhun Bakır’ın evine gitti.

yuhnjuhjy8585
(Eniştesi tarafından öldürülen Ceyhun Bakır)

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ceyhun Bakır, tabancayla Alaaddin Y.’yi yaraladı. Alaaddin Y. de yanında getirdiği av tüfeğiyle Ceyhun Bakır'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bakır, Konya Şehir Hastanesine, Alaaddin Y. ise Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Ceyhun Bakır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alaaddin Y.’nin durumunun iyi olduğu tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da kendisini tabancayla yaralayan kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı tüfekle vurup öldüren Alaaddin Yılmaz (22), tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. Polis, olaya karışan Yılmaz'ın amcası Erdal Yılmaz (41), kardeşi A.R.Y. (17) ve E.B.'yi (16) de gözaltına aldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alaaddin Yılmaz ve Erdal Yılmaz tutuklandı, A.R.Y. ve E.B. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G7'den ortak açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkı varG7'den ortak açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkı var
İsrail-İran savaşı büyüyor! İki ülkede birbirine aynı uyarıda bulunduİsrail-İran savaşı büyüyor! İki ülkede birbirine aynı uyarıda bulundu

Anahtar Kelimeler:
Konya av tüfeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı

Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Otomobilde ÖTV sil baştan değişebilir! Detaylar belli olmaya başladı…

Otomobilde ÖTV sil baştan değişebilir! Detaylar belli olmaya başladı…

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

Rusya, Ukrayna'nın başkent Kiev'i dronlarla vurdu

Rusya, Ukrayna'nın başkent Kiev'i dronlarla vurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.