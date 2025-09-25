HABER

Konya'da feci kaza: 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Ereğli- Halkapınar karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Koçer yönetimindeki 42 L 3889 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Erdoğan'ın kullandığı 42 E 9064 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücülerden ikiz kardeşlerin babası Mehmet Koçer, eşi Ayşegül Koçer ile diğer sürücü Kadir Erdoğan, yanındaki Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş yaralandı.

KAZADA İKİZ KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz ikizlerin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşegül Koçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

25 Eylül 2025
