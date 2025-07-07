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Konya'da feci kaza! Otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde kontrolden çıkıp şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ercan Öncel (46) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Konya'da feci kaza! Otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 19.10 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınında meydana geldi. Ercan Öncel yönetimindeki 42 P 3062 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole inerken ağaca çarptı. Kazada sürücü Ercan Öncel öldü, yanındaki Emel Öncel (50) ve Fadime Hazal Davras (9) yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, daha sonra Konya'daki hastaneye sevk edildi. Öncel'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Kazayla ilgili inceleme soruyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
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