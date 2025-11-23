HABER

Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga! 1 ölü

Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Kılıçarslan Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle yaşı küçük olan M.K., bıçakla yabancı uyruklu Mahmud El Muhammed ‘i (17) göğsünden yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Mahmud El Muhammed yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya
