Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü otomobildi olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kadınhanı- Polatlı yolu Yaylayaka Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ali A. yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Burak A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

18 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından savrulan minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Burak A., Ali A. ile Sevgi G. (40), Döndü O. (51), A.O. (16), Hatice O. (38), Rümeysa O. (18), Keziban O. (40), Seyhan T. (34), Rabia K. (55), Mustafa T. (18), Pınar A. (24), Sultan A. (18), Şerife A. (57), Esin H. (31), Elmas H. (49), Cemile K. (54) ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

Konya da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı 1

Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi ve Konya kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

