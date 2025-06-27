HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya'da jandarmadan izinsiz alkollü içecek satışına darbe

Konya'da ruhsatsız ve izinsiz alkollü içecek satışı yapan işletmedeki 472 şişe alkollü içkiye el konulurken, 120 bin 482 TL para cezası uygulandı.

Konya'da jandarmadan izinsiz alkollü içecek satışına darbe

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Kadınhanı ilçesinde dün jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 şahsın kaynakçı dükkanı ve depo olarak kullandığı iş yerinde gerekli ruhsat ve izinleri olmadan perakende alkollü içecek satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan kontrolde çeşitli markalarda 472 şişe alkollü içecek yakalandı. Malzemelere el konulurken, işletme sahibine 4733 sayılı Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet gereğince 120 bin 482 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulunduEskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Bursa'da çatıdan düşen işçi yaralandıBursa'da çatıdan düşen işçi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Konya jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Asgari ücretliye kötü haber! 'Ara zam gelir mi?'

Asgari ücretliye kötü haber! 'Ara zam gelir mi?'

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

Menzil tarikatında nişan töreni! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Menzil tarikatında nişan töreni! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

İnsan eti yiyen parazit kabusu geri döndü!

İnsan eti yiyen parazit kabusu geri döndü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.