Konya'da kahreden olay! Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya’da yan bakma iddiasıyla çıkan tartışma acı sonla bitti. Kavgada silah çeken bir kişi, karşı tarafa kurşun yağdırdı. Bu sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Konya'da kahreden olay! Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan ticari taksi ile geçen 3 kişi kendilerine yan baktığı iddiasıyla sokak üzerinde bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişiden biri yanında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.’ye ateş etti. Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan 5 yaşındaki Yıldırım K. boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Üç şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralılar, yakınları tarafından yakın çevrede bulunan Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Yıldırım K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Nedim K.’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

