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Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi: 3 çocuğu da oradaymış...

Konya'da bir şahıs, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayıp olayı bildiren katil zanlısı koca, polis ekipleri gelene kadar karısının başında bekledi.

Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi: 3 çocuğu da oradaymış...
Begüm Özkaynak

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, İ.Ö. (43) ile karısı Nuran Öner (42) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda İ.Ö., karısını bıçakladı. Katil zanlısı kocanın "Eşimi bıçakladım" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nuran Öner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Karısının başında bekleyen İ.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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3 ÇOCUK CİNAYET SIRASINDA EVDEYMİŞ

Çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı, çiftin 3 çocuğu olduğu ve cinayet sırasında çocukların evde oldukları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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