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Konya'da karı kocanın kahreden ölümü! Son anlarında can havliyle bakın ne yapmış

Konya'da, evlerinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenen Ahmet (71) ve eşi Fatma Basal (61) çifti, toprağa verildi. Ahmet Basal’ın son anlarında cep telefonu ile birilerine haber vermeye çalıştığı belirtildi.

Konya'da karı kocanın kahreden ölümü! Son anlarında can havliyle bakın ne yapmış

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Meram ilçesi Dere Mahallesi Çınar Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ahmet Basal'ın evine giden yakınları, mahallede elektriğin arıza nedeniyle kesik olması üzerine pencereden bakarak zeminde yatan Basal'ın cep telefonun ekran ışığını gördü. Durumdan şüphelenen yakınları, camı kırarak içeri girdi. Evde yoğun dumanla karşılaşan yakınları, Ahmet ile diğer odadaki eşi Fatma Basal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin ilk incelemesinde, çiftin çıkan küçük çaplı yangında yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

SON ANLARINDA BİRİLERİNİ ARAMAYA ÇALIŞMIŞ

Otopsi işlemleri tamamlanan Basal çiftinin cenazeleri, yaşadıkları mahalledeki Dere Aşağı Mezarlığı’nda, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, Ahmet Basal’ın son anlarında cep telefonu ile birilerine haber vermeye çalıştığı belirtildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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