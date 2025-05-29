Konya'da kayıp olarak aranan öğretmen ölü bulundu

Yakınları dün akşam üzeri 35 yaşındaki Onur Uçkun için kayıp ihbarında bulundu.

Konya AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ekipleri de katıldı.

EKİPLER 100 METRE YÜKSEKLİKTEN İPLERLE İNİŞ YAPTI

AFAD'ın yönlendirmesiyle dron destekli yapılan aramada, Cankurtaran Yarma mevkisinde bir uçurumda 42 BLM 26 plakalı beyaz otomobil tespit edildi. Yaren Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 100 metre yükseklikten iplerle iniş yaptı.

Uçurumda bulunan Uçkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRDI

AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri Uçkun'un cansız bedenini bulunduğu yerden yukarı çıkararak, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır