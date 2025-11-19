Konya'da kaza! 3’ü çocuk 7 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu üzeri ilçeye bağlı Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki araç, karşı yönden gelen ve kontrolsüz şekilde dönüş yaparak önüne çıkan T.T. yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada aracın sürücüsü A.A.’nın da aralarında bulunduğu aynı araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

