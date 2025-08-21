HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da kaza anları kameraya yansıdı

Konya’da meydana gelen iki farklı kazanın görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Konya’nın merkez Meram ve Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazası KGYS kamerası tarafından kaydedildi.

Konya’da kaza anları kameraya yansıdı

Konya’da meydana gelen iki farklı kazanın görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Konya’da kaza anları kameraya yansıdı 1

Edinilen bilgiye göre, Konya’nınmerkez Meram ve Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazası KGYS kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobilin çarpma anı, diğer kazada ise bir otomobilin ters istikametten seyrettiği sırada kaldırımda yürüyen kişiye çarptığı görülüyor. Yayalar çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulduğu görüntülere yansıdı.

Konya’da kaza anları kameraya yansıdı 2

Konya’da kaza anları kameraya yansıdı 3Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale Boğazı’ndan geçen genel kargo gemisi makine arızası yaptıÇanakkale Boğazı’ndan geçen genel kargo gemisi makine arızası yaptı
İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecekİstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Mansur Yavaş isterse olur

Mansur Yavaş isterse olur

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.