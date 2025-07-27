HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya’da kontrolden çıkan otomobil ekin tarlasına savruldu: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkarak ekin tarlasına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Konya’da kontrolden çıkan otomobil ekin tarlasına savruldu: 4 yaralı

Kaza, Beyşehir Konya kara yolu Çukurağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya il merkezi istikametine seyir halinde olan sürücüsünü ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ekin tarlasına savruldu. Kazada araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan O.G., R.Ö., M.O. ve A.S.A. adrese gelen ambulanslar tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listedeSon ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede
Sıcak havada Başkentliler park ve açık alanlara yöneldiSıcak havada Başkentliler park ve açık alanlara yöneldi

Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı

G.Sara için İngilizler sıra oldu! Hafta içi geliyorlar

G.Sara için İngilizler sıra oldu! Hafta içi geliyorlar

Türkiye'de bu hafta 'tropikal gece' yaşanacak! Meteoroloji uyardı: "Sıcaklık rekoru kırılabilir"

Türkiye'de bu hafta 'tropikal gece' yaşanacak! Meteoroloji uyardı: "Sıcaklık rekoru kırılabilir"

CNN Türk ekranlarında tepki toplayan görüntü

CNN Türk ekranlarında tepki toplayan görüntü

Diyanet, sosyal medyadaki görüntü için harekete geçti

Diyanet, sosyal medyadaki görüntü için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.