Konya'da aile katliamı! Anne, baba ve kardeşini pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti! Valilikten açıklama

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Binada oturan apartman sakinleri gürültü ve silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Baba Nurettin, anne Canfeda ve çocukları Ali ile Hasan Can Tunç'un pompalı tüfekle başlarından vurulmuş olduğu belirlendi.

AİLESİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Olayda kullanılan pompalı tüfekğin Ali Tunç'un yanında olduğu görüldü. Polis, Ali Tunç'un, babası, annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Yapılan araştırmada Ali Tunç'un daha önceden herhangi bir suç kaydının olmadığını tespit edildi.



Acı haberi duyan yakınları eve akın etti. 4 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır. İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında da şunlar kaydedildi:

"Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan 'Konya'da apartman dairesinde 4 ölü bulundu' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcımız Halil İnal ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." (DHA-AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır