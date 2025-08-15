HABER

Konya’da mermer blok ve tomruk taşıyan tırlar devrildi: 2 yaralı

Konya’da mermer blok ve tomruk yüklü tırların devrilmesi sonucu yaşanan iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Beyşehir ilçe merkezinde yaşanan bir başka kazada da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Antalya Çevreyolu’nda Seydişehir yönüne seyir eden Y.K. idaresindeki 42 B 2940 plakalı mermer yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi.

Yan yatan tırdaki mermer bloklar yol kenarına savrulurken, yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

TOMRUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Beyşehir-Konya Karayolunun 55. kilometresinde ise tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Beyşehir’den Konya yönüne giden 06 DDZ 572 plakalı tomruk yüklü tır, Kent Ormanı yakınlarında ağaçlık alana devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

15 Ağustos 2025
15 Ağustos 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
