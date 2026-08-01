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Konya'da minibüs devrildi! 14 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Konya'da minibüs devrildi! 14 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Dağdelen'in kontrolünü yitirdiği tarım işçilerini taşıyan minibüs, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

14 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan minibüsteki 14 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi ile Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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