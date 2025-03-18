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  4. Konya'da minibüs TIR'a çarptı: Can kaybı ve yaralılar var

Konya'da minibüs TIR'a çarptı: Can kaybı ve yaralılar var

18.03.2025 15:18
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Konya’da TIR’a çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Konya'da minibüs TIR'a çarptı: Can kaybı ve yaralılar var

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde Okyar ve Saadet caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Talip Darak yönetimindeki minibüs, F.F.Y. idaresindeki TIR’a yandan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Talip Darak yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Darak’ın cansız bedeni de yapılan inceleme sonrası otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, TIR şoförü F.F.Y.’yi gözaltına alırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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