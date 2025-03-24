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  4. Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

24.03.2025 16:46
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Konya’nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar-Konya Kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar’dan Konya istikametine seyir halinde olan A.Ç. kullandığı otomobil ile arkadan gelen Y.A.U. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada her iki aracın sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
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