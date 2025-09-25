Konya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Değimenözü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü A.K. ile yanında bulunan A.K., F.K. ve D.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

