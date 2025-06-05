HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Karapınar ilçesi Kesmez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.D. idaresindeki 80 ACT 101 plakalı otomobil, sağ bankette durmak istediği sırada, Z.P. yönetimindeki 34 GV 5709 plakalı otomobile arkasından çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücülerden M.M.D. ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçelievler kurban pazarı hem alıcıların hem de satıcıların yüzünü güldürdüBahçelievler kurban pazarı hem alıcıların hem de satıcıların yüzünü güldürdü
Çeşme’de otellerde doluluk yüzde 75’i aştıÇeşme’de otellerde doluluk yüzde 75’i aştı

Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Mobilya sektörünün devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Mobilya sektörünün devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Tahliye olan genç bir 'af' daha istedi

Tahliye olan genç bir 'af' daha istedi

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Sosyal medyanın konuştuğu video!

Sosyal medyanın konuştuğu video!

İçki içerken şişeyi kırıp arkadaşının boğazına sapladı! Cani aynı şekilde birini daha öldürmüş

İçki içerken şişeyi kırıp arkadaşının boğazına sapladı! Cani aynı şekilde birini daha öldürmüş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.