Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Karapınar ilçesi Kesmez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.D. idaresindeki 80 ACT 101 plakalı otomobil, sağ bankette durmak istediği sırada, Z.P. yönetimindeki 34 GV 5709 plakalı otomobile arkasından çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücülerden M.M.D. ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır