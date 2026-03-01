HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Konya’nın Kulu ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Konya’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, ilçeye bağlı Yenimahalle 138608. Sokak’ta bulunan bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.’ye ait olduğu öğrenilen otomobil çalıştırıldıktan kısa süre sonra motor kısmından duman çıkarmaya başladı. Kaputun açılmasıyla birlikte araç yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ile İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya’da park halindeki otomobil alev alev yandı 1

Konya’da park halindeki otomobil alev alev yandı 2

Konya’da park halindeki otomobil alev alev yandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Altınözü’nde araç yangınıAltınözü’nde araç yangını

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.