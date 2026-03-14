Konya’da parktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, saat 14.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Pendik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki parkta tartışan iki grup arasındaki olayın kavgaya dönüşmesi sonucu 17 yaşındaki A.E.B. bıçakla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adresi sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadigi öğrenilirken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır