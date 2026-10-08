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Konya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Konya'da rehabilitasyon merkezinin servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Keşmir Sokak ile Güzelçiçek Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelçiçek Sokak'tan çıkış yapan S.K. yönetimindeki 42 CRM 38 plakalı bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Keşmir Sokak'tan seyir halinde olan R.Y. idaresindeki 34 KY 2946 plakalı otomobille çarpıştı.

Konya da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı 1

KONYA'DAKİ KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada servis aracında bulunan 8 çocuk ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar kaza mahallinden çekici marifetiyle kaldırıldı.

Konya da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı 2

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
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