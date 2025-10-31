Konya’da silahla yaralama

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Söylemez Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde esnaflık yapan ve aralarında husumet bulunan N.Ş. ile B.G. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.G. silahıyla N.Ş.’yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu B.G. olayda kullandığı tabancasıyla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.